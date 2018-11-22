Киев инициировал отвод техники в Станице Луганской, заявила Геращенко

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в Минске предложил отвести военную технику в Станице Луганской 26 ноября при условии соблюдении режима тишины, сообщила первый вице-Спикер, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Президент Украины Петр Порошенко ранее назначил бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Бывший президент Украины Леонид Кучма ранее завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности.

"Украина также инициировала разведение военной техники по Станице Луганской на 26 ноября в случае выполнения условий по безопасности и соблюдении режима тишины", — написала она в Facebook в четверг.

При этом по её словам, на заседании не смогли согласовать передачу Киеву осуждённых, которые отбывают наказание в тюрьмах в Донбассе. "Отдельные районы Донецкой и Луганской области не готовы к перемещению заключенных, которые не связаны с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", — сообщила Геращенко. Также она добавила, что на встрече не удалось продвинуться в вопросе обмена пленными, отметив, что Киев по-прежнему готов к обмену "всех на всех".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.