Трамп не исключил, что заключит сделку с Китаем по торговле на саммите G20

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что может прийти к соглашению с КНР по торговле уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.

"Китай хочет сделки. Если мы можем заключить сделку, мы так и поступим", — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня благодарения.

По его словам, Китай "очень хочет сделки" из-за пошлин на импорт, введенных США.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.