Более 2500 сербских предприятий попали под удар из-за новых пошлин Приштины

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Поднятие властями самопровозглашенного Косово таможенной пошлины на 100% на продукцию из центральной Сербии ударит по 2,6 тысячам сербских предприятий, сообщил РИА Новости министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Расим Ляйич.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в среду ввело таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Президент Сербии Александр Вучич после заседания совета национальной безопасности вечером в среду заявил, что Белград не будет отвечать аналогичными мерами, и призвал Приштину отменить свое решение.

"Речь идет о 2 661 малых и средних предприятий и больших компаний, которые поставляют продукцию на тот рынок и, конечно, потерпят большой ущерб, потому что с трудом смогут возместить потерю этого рынка сбыта. Большие компании, вероятно, найдут выход из положения, но в целом ущерб будет огромен и зависит от того, сколько эти меры продлятся", — заявил министр агентству.

Он отметил, что данные шаги косовско-албанских властей приведут к росту незаконного бизнеса.

"Откроется новый, серый, или лучше сказать, черный рынок. Появятся спекулянты, контрабандисты, которые используют ситуацию для обогащения. Тот, кто хотел блокировать торговлю между центральной Сербией и Косово и Метохией, возможно, и хотел, чтобы этот вид торговли расцвел", — отметил Ляйич.

По информации члена кабмина, в Приштине уже появились торговцы, которые пытаются продавать сербские товары предпринимателям из населенного сербами севера края.

Согласно данным сербских властей, в прошлом году из центральной Сербии в Косово было поставлено продукции на 440 миллионов евро, а за первые девять месяцев нынешнего – 350 миллионов, что показало рост в 9%.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.