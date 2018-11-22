Более 2500 сербских предприятий попали под удар из-за новых пошлин Приштины

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Поднятие властями самопровозглашенного Косово таможенной пошлины на 100% на продукцию из центральной Сербии ударит по 2,6 тысячам сербских предприятий, сообщил РИА Новости министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Расим Ляйич.
"Речь идет о 2 661 малых и средних предприятий и больших компаний, которые поставляют продукцию на тот рынок и, конечно, потерпят большой ущерб, потому что с трудом смогут возместить потерю этого рынка сбыта. Большие компании, вероятно, найдут выход из положения, но в целом ущерб будет огромен и зависит от того, сколько эти меры продлятся", — заявил министр агентству.
Он отметил, что данные шаги косовско-албанских властей приведут к росту незаконного бизнеса.
По информации члена кабмина, в Приштине уже появились торговцы, которые пытаются продавать сербские товары предпринимателям из населенного сербами севера края.
Согласно данным сербских властей, в прошлом году из центральной Сербии в Косово было поставлено продукции на 440 миллионов евро, а за первые девять месяцев нынешнего – 350 миллионов, что показало рост в 9%.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.