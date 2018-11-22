СК Белоруссии предъявил обвинения 15 лицам по "делу Белта"

МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения 15 лицам по "делу Белта", сообщила пресс-служба ведомства.

Четырнадцать человек обвинили в несанкционированном доступе к компьютерной информации, а главному редактору художественно-редакционного отдела ООО "Тут Бай Медиа" Марине Золотовой вменили статью 425 УК России "бездействие должностного лица". При этом ее уголовное преследование по другим статьям прекращено.

Отмечается, что расследование дела находится на завершающей стадии.

"Дело Белта"

СК Белоруссии 7 августа возбудил уголовное дело в связи с неправомерным доступом в 2017-2018 году к компьютерной информации, собственником которой является "Белта".

Были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов, в основном из редакций tut.by и БелаПАН, задержали и поместили в изолятор, а 9-10 августа освободили из-под стражи.

В ноябре сотрудникам редакции начали предъявлять обвинения.