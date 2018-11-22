ДНР обвинила Киев в блокировании работы группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Встреча гуманитарной подгруппы по Донбассу в четверг снова прошла без полномочных представителей украинских властей, таким образом Киев блокирует ее работу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Представители Киева придумали новый способ имитации работы группы, который фактически ее блокирует, оставляя таким образом без решения важнейшие вопросы обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", – заявила Никонорова.
"Такой откровенный саботаж происходит на фоне личного участия главы делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Алана Эшлимана, который прибыл на переговоры специально для того, чтобы согласовать детали практической реализации проработанных механизмов для решения многих острых социальных проблем", – заявила полпред ДНР.