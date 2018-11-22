ДНР обвинила Киев в блокировании работы группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Встреча гуманитарной подгруппы по Донбассу в четверг снова прошла без полномочных представителей украинских властей, таким образом Киев блокирует ее работу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске от Киева был только переговорщик, который "не уполномочен даже предоставить официальные списки для обмена удерживаемых лиц".

"Представители Киева придумали новый способ имитации работы группы, который фактически ее блокирует, оставляя таким образом без решения важнейшие вопросы обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц", – заявила Никонорова.

По ее словам, не было полномочного представителя Киева и на заседании экономической подгруппы. Никонорова отметила, что к этой встрече были готовы проекты механизмов возобновления социальных выплат жителям Донбасса. Однако обсуждать их пришлось с посредниками в переговорах – представителями ОБСЕ и РФ.

"Такой откровенный саботаж происходит на фоне личного участия главы делегации Международного комитета Красного Креста на Украине Алана Эшлимана, который прибыл на переговоры специально для того, чтобы согласовать детали практической реализации проработанных механизмов для решения многих острых социальных проблем", – заявила полпред ДНР.