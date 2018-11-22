Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с мигрантами

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией.

"Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль…, мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, пока не сможем вернуть (границу) под контроль", — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня Благодарения.

"Всю границу. Мексика не сможет отправлять автомобили в США", — добавил Трамп.