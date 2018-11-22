КС Украины получил обращение Рады по переименованию Кировоградской области

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Конституционный суд (КС) Украины получил обращение Верховной рады, в котором депутаты просят оценить на соответствие Основному закону законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую, сообщила пресс-служба суда в четверг.

"Двадцать второго ноября в Конституционный суд Украины поступило конституционное обращение Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) требованиям статей 157 и 158 конституции Украины", — говорится в сообщении на сайте суда.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого в случае позитивного заключения КС Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.