В парламенте Финляндии прокомментировали доклад о помехах в работе GPS

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен остался доволен докладом министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни по разрешению ситуации с нарушением работы спутниковых навигационных систем GPS на севере страны в начале ноября, рассказал РИА Новости в четверг сам Ванханен.
В четверг глава МИД Финляндии Тимо Сойни представил на рассмотрение депутатов доклад по данному вопросу.
"Я доволен озвученной информацией. Традиционно этот вопрос решался на дипломатическом уровне. Я считаю, что этого достаточно, нет смысла выносить это на более высокий политический уровень. Для меня достаточно обсуждения по дипломатическим каналам, и если появятся возможные новые данные и разъяснения от России, то на этом же уровне будут даны ответы", — отметил парламентарий.
"Важно, чтобы теперь обе страны позаботились о том, чтобы подобного не происходило в будущем", — добавил Ванханен.
По его словам, финская сторона не намерена раскрывать детали.
"Мы не раскроем того, на чем основаны выводы о том, что нарушение сигнала шло из РФ. Мы говорим только о том, что помехи шли из РФ. Секретной является информация о том, на чем основаны доказательства, об этом мы не рассказываем", — сказал парламентарий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".