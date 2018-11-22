В парламенте Финляндии прокомментировали доклад о помехах в работе GPS

ХЕЛЬСИНКИ, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен остался доволен докладом министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни по разрешению ситуации с нарушением работы спутниковых навигационных систем GPS на севере страны в начале ноября, рассказал РИА Новости в четверг сам Ванханен.

МИД Финляндии 15 ноября признал, что помехи в работе GPS на севере Финляндии во время учений НАТО были из России. При этом глава МВД страны Кай Мюкканен в интервью РИА Новости отметил, что данный случай не окажет дальнейшего воздействия на сотрудничество России и Финляндии, выразив надежду, что подобные негативные ситуации не станут обычной практикой в регионе.

В четверг глава МИД Финляндии Тимо Сойни представил на рассмотрение депутатов доклад по данному вопросу.

"Я доволен озвученной информацией. Традиционно этот вопрос решался на дипломатическом уровне. Я считаю, что этого достаточно, нет смысла выносить это на более высокий политический уровень. Для меня достаточно обсуждения по дипломатическим каналам, и если появятся возможные новые данные и разъяснения от России, то на этом же уровне будут даны ответы", — отметил парламентарий.

Он также добавил, что важно предотвратить подобные инциденты в будущем.

"Важно, чтобы теперь обе страны позаботились о том, чтобы подобного не происходило в будущем", — добавил Ванханен.

По его словам, финская сторона не намерена раскрывать детали.

"Мы не раскроем того, на чем основаны выводы о том, что нарушение сигнала шло из РФ. Мы говорим только о том, что помехи шли из РФ. Секретной является информация о том, на чем основаны доказательства, об этом мы не рассказываем", — сказал парламентарий.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".