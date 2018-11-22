"Ломает глаза": в кулинарном ролике обнаружили новую оптическую иллюзию

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети обнаружили необычную оптическую иллюзию в ролике о приготовлении индейки.

На видео обратил внимание один из пользователей портала Reddit. В начале записи показывается приготовление маринада. Повар периодически помешивает жидкость, из-за чего она медленно вращается. Затем в кадре появляется индейка.

Как заметил пользователь Dently, если неотрывно смотреть на маринад в кастрюле, то после этого создается впечатление, что кожа индейки начинает плавно двигаться сама по себе.

"Глаза можно сломать", — написал crazzilla.

"Я просто тихо улыбался, как сумасшедший, и старался не думать о том, что на тарелке рядом со мной мертвая индейка", — поделился впечатлениями WeekndNachos.

Публикация набрала около 20 тысяч лайков и почти 750 комментариев.