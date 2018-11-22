ВТО находится в не вполне работающем состоянии, заявила шерпа России в G20

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ВТО находится в не вполне работающем состоянии, есть понимание о необходимости модернизации организации, Россия рассчитывает, что страны "большой двадцатки" на предстоящем саммите в Аргентине выскажутся в поддержку многостороннего подхода в сфере международной торговли, сказала шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

"Сейчас ВТО находится в не вполне работающем состоянии, основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или как минимум неэффективно их выполняют. Безусловно, есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня", — сказала Лукаш на брифинге в Москве.

По ее словам, очень многие современные вопросы остаются за рамками регулирования ВТО, в частности инвестиции и электронная торговля.

"Это, безусловно, не способствует усилению авторитета ВТО, при этом все страны практически понимают, что ВТО должна оставаться в центре регулирования международной торговли, что должны быть универсальные правила для всех", — сказала она.

По ее словам, вопросы торговли будут наиболее острой темой на саммите "двадцатки" в Аргентине. "Мы рассчитаем, что все страны выскажутся все-таки в поддержку многостороннего подхода к регулированию международной торговли", — подчеркнула Лукаш.