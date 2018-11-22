Саммит G20 начнется с неформального диалога о развитии мира

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Саммит "большой двадцатки" в Аргентине начнется с неформального обсуждения лидерами развития мира в следующие десять лет, сообщила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

"Первое обсуждение с утра 30 ноября будет в нетрадиционном формате, так называемый ретрит. Это обсуждение неформальное, открытое, в котором будут участвовать только лидеры стран "Группы двадцати" и Испании, как основной приглашенной страны. Ни другие приглашенные страны, ни международные организации в этом обсуждении принимать участия не будут. Цель его — именно открытый формат и диалог о том, каким образом лидеры стран "двадцатки" видят развитие мира в следующие 10 лет, как обеспечить международную координацию, какие основные вызовы стоят перед нашими странами, прежде всего, с учетом технологической трансформации, которая происходит в мировой экономике", — сказала Лукаш журналистам.

По ее словам, на первой встрече будут затрагиваться вопросы текущих вызовов перед мировой экономикой в сфере торговли и изменения климата, вопрос адаптации людей к меняющимся условиям. Четкой повестки нет, лидеры смогут обсудить любые вопросы, которые посчитают острыми, добавила Лукаш.

Как сообщила она, программа саммита будет состоять из пяти основных сессий в разных форматах. По словам Лукаш, приоритеты председательства Аргентины в "двадцатке" сконцентрированы вокруг вопросов справедливого и устойчивого развития мира. "Они попытались оценить, как мир будет развиваться в следующие 10 лет с учетом текущих вызовов, прежде всего, связанных с цифровизацией экономики, как будут меняться рынки труда, как необходимо адаптировать людей и что для этого должны делать правительствам", — сказала Лукаш.