МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Верховный суд России в четверг зарегистрировал кассационную жалобу украинского конструкторского бюро "Южное" на судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску министерства обороны РФ расторгли контракт на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации стратегических ракет "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

МО РФ в феврале 2017 года подало в арбитраж Москвы иск, в котором потребовало не только разорвать госконтракт с КБ "Южное" от 29 августа 2003 года, но и взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей. Сумму иска составили 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения (в эту сумму истец оценил оплаченные, но не выполненные работы), более трех миллионов рублей процентов и 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта.

КБ "Южное" иск не признало. По словам представителя ответчика, передача российской стороне результатов опытно-конструкторских работ была остановлена в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения. Как заявил ответчик, это является обстоятельством непреодолимой силы.

В карточке дела говорится, что суд первой инстанции в марте полностью удовлетворил иск, однако достоверно сумма взыскания не известна, так как несколько последних заседаний по делу, на которых истец мог уточнить исковые требования, проходили в закрытом режиме, стороны результаты разбирательства не комментировали. В мае решение столичного арбитража оставил в силе суд апелляционной инстанции.

"Южное" — советское, затем украинское научно-конструкторское бюро по разработке ракетно-космической техники, одно из самых известных предприятий этого профиля в мире. Среди разработок — экологически чистая ракета-носитель "Зенит", конверсионный проект "Днепр", ряд спутников дистанционного зондирования Земли. В последние годы из-за запрета на сотрудничество с Россией КБ "Южное" рискует развалиться, заявлял занимавший ранее пост вице-премьера РФ Дмитрий Рогозин. Ситуацию на предприятии он охарактеризовал как "полная деградация".