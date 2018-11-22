ЕС не сможет образумить Приштину, уверен Вучич

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг представителям косовских сербов, что ЕС не сможет образумить власти в Приштине, которые подняли таможенные пошлины на 100% на сербскую продукцию.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в среду установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В четверг Вучич совместно с главой МВД Небойшей Стефановичем и директором канцелярии по Косово и Метохии Марко Джуричем созвал собрание с представителями косовских сербов в Белграде. Он отметил, что не ожидает от ЕС большой помощи в сложившейся ситуации.

"Для нас важно, чтоб люди из ЕС реагировали рационально, но лучше бы они так реагировали и первый раз (в ноябре из-за поднятия Приштиной пошлины на 10% — ред.), когда было нарушено соглашение стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному товарообмену (CEFTA). Не уверен, что они смогут образумить Приштину. Не думаю, что это произойдет", — сказал Вучич собравшимся. Трансляцию встречи ведет агентство Танюг.

Он указал, что в своих заявлениях представители ЕС в последнее время перестали использовать формулировку "Белград и Приштина", вместо нее говорят о "Сербии и Косово", как о двух равноправных государствах".

"Никогда мы по вопросу Косово не получим искренней поддержки с Запада", — подчеркнул сербский президент.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.