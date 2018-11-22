Главы МИД Ирана и Италии обсудили механизм ЕС для обхода санкций США

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг обсудил с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези ядерную сделку и механизм ЕС для расчетов с Тегераном в обход санкций США.

Зариф в данный момент находится в Риме для участия в конференции средиземноморского диалога.

"Министры обсудили развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и механизм специального назначения Европы для его (ядерного соглашения) сохранения после одностороннего и незаконного выхода США", — говорится в сообщении МИД Ирана.

Глава МИД Италии в ходе встречи подчеркнул, что Рим прикладывает всесторонние усилия для того, чтобы помочь сохранить ядерное соглашение, которое, отметил Моаверо Миланези, укрепляет мир и международную безопасность, отмечает иранское министерство.

Стороны также обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.