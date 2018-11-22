Назначение Марчука не повлияет на переговоры по Донбассу, считает эксперт

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Назначение новым представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука кардинально не повлияет на переговорный процесс в Минске и не изменит положение в регионе, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг назначил бывшего министра обороны Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-президент Украины Леонид Кучма ранее завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности.

"Кардинальным образом это (назначение Марчука – ред.) ни на что не повлияет, поскольку сегодня ключи от мира, от реализации минских соглашений, находятся у президентов, и этими ключами они не будут пользоваться до завершения периода выборов на Украине. Поэтому кого ни назначай сегодня – это ни на что не повлияет", — сказал Бортник РИА Новости.

По его мнению, назначение Марчука представителем Киева "неплохое", так как он грамотный системный политик, не имеющий негативного для сторон политического шлейфа. "Эта фигура, я уверен, не разрушит переговорный процесс хотя бы на том уровне, на котором он сегодня происходит. Это уже хорошо", — считает политолог.

При этом Бортник не исключает, что Марчук будет представлять Киев в контактной группе и после президентских выборов, которые пройдут на Украине весной 2019 года. "Это достаточно сбалансированная фигура, и его работа в подгруппе по безопасности хотя и не дала прорывного результата, но все же мы можем констатировать многочисленные попытки перемирия и разного рода инициативы, направленные на деэскалацию ситуации", — пояснил эксперт.