Назначение Марчука не повлияет на переговоры по Донбассу, считает эксперт

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Назначение новым представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука кардинально не повлияет на переговорный процесс в Минске и не изменит положение в регионе, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Кардинальным образом это (назначение Марчука – ред.) ни на что не повлияет, поскольку сегодня ключи от мира, от реализации минских соглашений, находятся у президентов, и этими ключами они не будут пользоваться до завершения периода выборов на Украине. Поэтому кого ни назначай сегодня – это ни на что не повлияет", — сказал Бортник РИА Новости.
При этом Бортник не исключает, что Марчук будет представлять Киев в контактной группе и после президентских выборов, которые пройдут на Украине весной 2019 года. "Это достаточно сбалансированная фигура, и его работа в подгруппе по безопасности хотя и не дала прорывного результата, но все же мы можем констатировать многочисленные попытки перемирия и разного рода инициативы, направленные на деэскалацию ситуации", — пояснил эксперт.