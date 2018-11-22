В ДНР обвинили Киев в блокировке работы политической подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Работа политической подгруппы контактной группы по Донбассу фактически заблокирована по вине Киева, достичь прогресса в переговорах не удалось и на встрече в Минске в четверг, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих групп проходит в четверг в Минске.

"Исполнилось уже два года, как Леонид Кучма (ранее представлял Киев в контактной группе – ред.) давал обещание предоставить позиции украинской стороны по вопросам введения в действие закона об особом статусе Донбасса и амнистии. Однако этого до сих пор этого не произошло, и добиться от украинской стороны продуктивного обсуждения основных вопросов повестки дня не удалось", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

В ведомстве отметили, что по вине Киева работа в политической группе "фактически заблокирована". Как отметила полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова, переговорщики от Украины в политической подгруппе настаивают на отсутствии у них полномочий для обсуждения порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Хотя на 98-м заседании политгруппы от 6 ноября представитель Украины заявил, что его полномочий достаточно для любых действий. Такая неопределенная позиция Киева не дает перейти к конструктивному обсуждению вопросов повестки дня и, очевидно, направлена на саботаж переговорного процесса", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.