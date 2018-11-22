В Шотландии две больницы оцепили после сообщений о нападении с ножом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Шотландии оцепила две больницы в шотландском городе Эр после сообщений о том, что неизвестный напал с ножом на женщину, сообщает газета Guardian со ссылкой на медиков и правоохранительные органы.

Пациентам и сотрудникам больниц University Hospital Ayr и Ailsa hospital, последняя из которых специализируется на лечении психиатрических заболеваний, предписано оставаться внутри зданий до дальнейшего распоряжения.

Как заявил представитель полиции Шотландии, утром по местному времени правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории больницы Ailsa hospital совершено нападение на женщину. По данным полиции, женщину госпитализировали. Как сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен, согласно ее информации, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Полиция проводит расследование инцидента, в поисковой операции участвует вертолет. Другие обстоятельства происшествия уточняются.