Киев раскручивает дело Вышинского, заявил Лукашевич

ВЕНА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские власти раскручивают уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, несмотря на призывы со стороны ОБСЕ, заявил в четверг постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Выступая на заседании постсовета ОБСЕ в ответ на доклад представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, Лукашевич отметил, что журналисты на Украине продолжают испытывать все формы дискриминации вплоть до физического насилия, а Киев выстраивает тоталитарную систему в отношении прессы, "зачищая украинское медийное пространство от неугодных источников информации".

"Несмотря на ваши призывы, господин Дезир, украинские власти раскручивают уголовное преследование руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналист по-прежнему находится в заключении. Удивляет безразличие покровителей Киева в США и ЕС, которые хранят упорное молчание как по делу Вышинского, так и по ряду других вопиющих случаев с представителями СМИ на Украине. Что это, как не двойные стандарты?" — заявил Лукашевич.

Он добавил, что нераскрытыми остаются убийства журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и многих других.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.