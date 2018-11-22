Эксперт рассказал, почему США тянут с подписанием мирного договора с КНДР

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноя — РИА Новости. США не торопятся подписывать мирный договор с КНДР из-за опасений, что в этом случае Пхеньян потребует вывода американских войск из Южной Кореи, заявил РИА Новости руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"США считают, что это (подписание договора о мире — ред.) будет большой уступкой, наградой Северной Корее, также присутствует некое полупараноидальное опасение того, что Северная Корея в этом случае скажет, что если война завершена, то США должны вывести свои войска из Южной Кореи, а это для Вашингтона совершенно неприемлемо", — сказал Толорая на полях азиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

По его мнению, при таком развитии событий "США окажутся в положении обороняющегося, в очень неудобной позиции, когда северокорейцы предъявляют вроде бы справедливые требования, основанные на том, что если война окончена, то зачем нужны войска".

"США этого опасаются очень сильно, но, на мой взгляд, больше, чем стоило бы, поскольку Северная Корея понимает, что это нереалистично, что эти войска США все равно не выведут, что эти войска в Южной Корее уже являются элементом сложившейся системы стабильности, в том числе и в отношениях с Китаем. Если этот элемент убрать, то ситуация изменится, в лучшую или худшую сторону — неизвестно, но изменится точно", — пояснил эксперт.

Он усомнился в том, что Северная Корея будет всерьез на этом настаивать.

"Пока американцы считают, что это очень большая уступка. Хотя я в последнее время слышал и другие мнения о том, что есть определенная готовность на этот счет, может быть, в виде мирной декларации, которая никого ни к чему не обязывает, но такой инструмент, чтобы побольше получить с Северной Кореи. Возможно, это и станет итогом второго саммита лидеров двух стран", — сказал эксперт.