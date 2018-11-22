Эксперт рассказал, почему США тянут с подписанием мирного договора с КНДР

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 ноя — РИА Новости. США не торопятся подписывать мирный договор с КНДР из-за опасений, что в этом случае Пхеньян потребует вывода американских войск из Южной Кореи, заявил РИА Новости руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.
"США считают, что это (подписание договора о мире — ред.) будет большой уступкой, наградой Северной Корее, также присутствует некое полупараноидальное опасение того, что Северная Корея в этом случае скажет, что если война завершена, то США должны вывести свои войска из Южной Кореи, а это для Вашингтона совершенно неприемлемо", — сказал Толорая на полях азиатской конференции дискуссионного клуба "Валдай".
По его мнению, при таком развитии событий "США окажутся в положении обороняющегося, в очень неудобной позиции, когда северокорейцы предъявляют вроде бы справедливые требования, основанные на том, что если война окончена, то зачем нужны войска".
Он усомнился в том, что Северная Корея будет всерьез на этом настаивать.
"Пока американцы считают, что это очень большая уступка. Хотя я в последнее время слышал и другие мнения о том, что есть определенная готовность на этот счет, может быть, в виде мирной декларации, которая никого ни к чему не обязывает, но такой инструмент, чтобы побольше получить с Северной Кореи. Возможно, это и станет итогом второго саммита лидеров двух стран", — сказал эксперт.