Порошенко попросил Раду проголосовать за курс Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс страны в ЕС и НАТО.
"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", — написал президент в Twitter.
В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг рассмотрит эти изменения в конституцию. "Я даю поручение комитету правовой политики, чтобы в обеденный перерыв мы могли рассмотреть (этот законопроект после решения КС – ред.) и проголосовать за него сегодня в первом чтении", — заявил Парубий на заседании Рады.
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в Основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.