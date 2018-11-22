Порошенко попросил Раду проголосовать за курс Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС). В четверг КС признал его соответствующим Основному закону страны. После вердикта КС украинский парламент сможет проголосовать за законопроект в первом чтении.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", — написал президент в Twitter.

В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг рассмотрит эти изменения в конституцию. "Я даю поручение комитету правовой политики, чтобы в обеденный перерыв мы могли рассмотреть (этот законопроект после решения КС – ред.) и проголосовать за него сегодня в первом чтении", — заявил Парубий на заседании Рады.

Президент ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в Основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.