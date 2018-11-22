Источник рассказал о работе комиссии по крушению СУ-27УБ на Украине

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Комиссия, занимающаяся расследованием крушения самолета СУ-27УБ во время авиаучений "Чистое небо-2018" в Винницкой области Украины, не исключает ошибки пилота, сообщил источник в украинском Минобороны.

В октябре Генштаб ВС Украины сообщил о крушении Су-27УБ в Винницкой области. По данным воздушных сил ВС Украины, в результате крушения погибли двое военных — начальник авиации воздушного командования "Восток" Иван Петренко и военнослужащий воздушных сил Нацгвардии США. Военная прокуратура завела уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним".

"Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилота с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений — у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс — наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су-27 — значительно тяжелее машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет", — приводит слова источника агентство УНН.

По информации источника, сейчас расследованием крушения занимается комиссия главной инспекции министерства обороны, она должна закончить работу 20-25 декабря 2018 года.

На Украине с 8 по 19 октября проходили американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018".