КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Комиссия, занимающаяся расследованием крушения самолета СУ-27УБ во время авиаучений "Чистое небо-2018" в Винницкой области Украины, не исключает ошибки пилота, сообщил источник в украинском Минобороны.
"Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилота с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений — у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс — наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су-27 — значительно тяжелее машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет", — приводит слова источника агентство УНН.
По информации источника, сейчас расследованием крушения занимается комиссия главной инспекции министерства обороны, она должна закончить работу 20-25 декабря 2018 года.
На Украине с 8 по 19 октября проходили американо-украинские авиационные учения "Чистое небо-2018".