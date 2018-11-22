В Германии сознавшийся в убийстве 100 пациентов медбрат извинился в суде

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывший медбрат Нильс Хёгель, сознавшийся в убийстве 100 пациентов в Германии, извинился в суде перед близкими убитых, сообщает газета Berliner Morgenpost.

В январе прокуратура немецкого Ольденбурга предъявила Хёгелю обвинения в убийстве 97 пациентов. Осенью 2017 года сообщалось, что правоохранители в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония на основании результатов токсикологической экспертизы подозревают, что Хёгель отравил 106 пациентов. На заседании окружного суда в Ольденбурге в октябре речь шла о 100 жертвах.

"Я полностью убежден дать ответ каждому, кого это коснулось. Мне действительно жаль", — заявил Хёгель в суде в четверг.

Он также сказал, что если бы была возможность помочь родственникам убитых, он бы ее использовал.

Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.

Как сообщает таблоид Bild, в отношении коллег Хёгеля также ведутся судебные расследования. Четверо сотрудников клиники города Дельменхорст, где Хёгель работал с 2002 года, должны будут ответить перед судом за непреднамеренные убийства путем бездействия. Также продолжается следствие в отношении пяти сотрудников больницы в Ольденбурге, где работал Хёгель. Их обвиняют в том, что у них было достаточно доказательств причастности Хёгеля к смертям пациентов, но они не придавали этому должного значения.

Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.