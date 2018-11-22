Сербы в Косово остались без молока и газет, подорожал хлеб, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Сербы в Косово и Метохии в четверг не получили молока из центральной Сербии и ежедневную прессу из-за поднятия косовско-албанскими властями таможенной пошлины на 100% на сербскую продукцию.

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а так же запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

Президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности вечером в среду заявил, что Белград не будет отвечать аналогичными мерами и призвал Приштину отменить свое решение. По словам Вучича, речь идет "о фактическом запрете на торговлю в 21 веке", что является "нецивилизованным поступком и нерациональным и неразумным решением". Он указал, что проблемы возникнут и с поставкой лекарств косовским сербам и с инвестиционными проектами Белграда в крае.

"Из торговых точек Косовоска-Митровицы сообщают, что еще можно найти молоко по старой цене, но речь идет о заканчивающихся запасах. Со вчерашнего дня на пунктах погранперехода застряли грузовики с молочной продукцией сербских фирм-производителей", — передает новостной портал Kossev.

Отмечается, что в газетных киосках остались только старые печатные издания. Сообщается также, что жители косовского поселка Качаник, известного своими выходцами-албанскими экстремистами в ночь со среды на четверг сжигали собранные сербские продукты и снимали происходящее на видео.

По данным национального телевидения Сербии, хлеб в Косово и Метохии подорожал на 30%, вместе с ингредиентами.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.