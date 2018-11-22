В Совфеде оценили назначение Марчука представителем в группу по Донбассу

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Работа Украины по мирному урегулированию в Донбассе в рамках контактной группы полностью провалена, новое назначение спецпредставителем Киева Евгения Марчука также не способствует выполнению "Минска-2", заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

"У Марчука долгая политическая карьера, начиная с Леонида Кучмы, этот человек занимал различные значимые должности – он был премьером Украины, возглавлял СБУ, затем – Совет по национальной безопасности", — сказал Цеков.

Сославшись на личные впечатления от общения с Марчуком, сенатор отметил, что это "человек без особых принципов, не держит своего слова".

"Я не думаю, что этот человек будет действительно стремиться к выполнению минских соглашений. Он будет лавировать и делать все, чтобы договоренности по "Минску-2" не были выполнены, а в результате обвинить в этом Россию и Донбасс", — подчеркнул законодатель.

Он также полагает, что постоянная смена представителей Украины в контактной группе свидетельствует о полном провале Киева в его деятельности по мирному урегулированию на востоке страны.

"Персоны меняются, поскольку прежние назначенцы Киева отказываются работать на этом направлении. Многие не видят никаких перспектив в своей работе, кто-то не может осуществлять свою деятельность, понимая, что результата не будет", — заключил Цеков.