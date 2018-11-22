МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона остаются заложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленность Штатов на санкциях приобрела параноидальный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi.

"В Москве сохраняется настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном. Однако пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях, в том числе предвыборных", — сказал Лавров.

По его словам, с их подачи в СМИ культивируется недоверие к России, подогреваются русофобские настроения. "О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер", — заявил глава МИД РФ.

По его мнению, сформированный в предшествующие десятилетия фундамент связей, "и без того сильно разрушенный при (бывшем президенте США — ред.) Бараке Обаме, продолжает деградировать". "Огромный потенциал сотрудничества не используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня", — указал он.

"Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Однако оно должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Понимания этого мы у американских партнеров пока не видим", — заявил Лавров.

"Все же рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне, в конце концов, возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества", — добавил он.