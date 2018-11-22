Вопрос Гибралтара в рамках переговоров о Brexit не закрыт, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Вопрос Гибралтара в рамках переговоров по проектам документов о Brexit пока не закрыт, заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в четверг.

"Нет, она не закрыта, потому что работа продолжается", — ответил он на вопрос, закрыта ли тема Гибралтара. "Есть идеи, контакты продолжаются, но я не хочу делать выводы заранее о том, какой вариант решения появится", — добавил он.

Во вторник премьер Испании Педро Санчес заявил, что Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара. Позже министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель говорил уже не о прямых переговорах между Испанией и Великобританией, а о том, что вопрос Гибралтара должен обсуждаться отдельно между Великобританией и ЕС "с согласия Испании".

В среду Боррель заявил, что испанская позиция не изменилась, и что "Испания может наложить вето на соглашение".