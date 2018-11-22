Британские спецслужбы обвинили в непринятии мер по предотвращению терактов

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские спецслужбы недостаточно тщательно отслеживали экстремистски настроенных граждан и не предприняли мер, которые позволили бы предотвратить совершенные в 2017 году в стране теракты, говорится в докладе парламентского комитета по разведке.

В прошлом году в Британии произошло пять терактов, при которых 36 человек погибли и десятки были ранены.

"Ранее мы давали рекомендации (спецслужбам и правительству) в этих областях, но, похоже, что они не были реализованы. Это признали те, с кем мы говорили во время составления доклада. Советник (премьер-министра) по национальной безопасности согласился создать официальный механизм для реализации всех рекомендаций комитета. Мы попросили докладывать комитету (о выполнении рекомендаций) ежеквартально", — говорится в полученном РИА Новости тексте доклада.

Парламентарии отмечают, что власти "не извлекли уроки" из произошедших до 2017 года терактов. В частности, не предприняли активных мер по борьбе с экстремистским контентом в медиа и на улицах, не достаточно боролись с радикализацией молодежи. Авторы доклада отмечают, что тщательно изучили результаты внутренних расследований, проведенных контрразведкой и полицией после терактов, и поддержали содержащиеся в них выводы. Парламентарии обращают внимание, что многие потенциальные террористы радикализовались или через места заключения, или через медиа.

"Мы поддерживаем предложение о внесении изменений в правила посещения в тюрьмах наиболее опасных заключенных. Мы ожидаем, что детали этого плана будут представлены правительством в течение 12 месяцев… В настоящее время мониторинг посетителей таких заключенных проводится бессистемно. Это вызывает беспокойство, так как позволяет находящимся под стражей экстремистам сохранять связи с теми, кто подвержен влиянию и радикализации. Правительству необходимо расширить применение схемы отслеживания посетителей тюрем на всех заключенных-экстремистов", — отмечается в документе.

Также парламентарии считают необходимым усовершенствовать систему отслеживания зарубежных поездок всех, кто подозревается в экстремистской деятельности.

"Но нельзя сказать, что не было сделано ничего, что улучшило бы ситуацию. Спецслужбы учатся на ошибках. Раннее глава контрразведки признался, то его служба не может предотвратить каждую готовящуюся атаку, особенно если учесть масштаб угрозы и способы таких атак. Тем не менее, мы видим решимость и желание (спецслужб) работать, и мы приветствуем это", — говорится в докладе.