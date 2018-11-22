Британские спецслужбы обвинили в непринятии мер по предотвращению терактов

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские спецслужбы недостаточно тщательно отслеживали экстремистски настроенных граждан и не предприняли мер, которые позволили бы предотвратить совершенные в 2017 году в стране теракты, говорится в докладе парламентского комитета по разведке.
"Ранее мы давали рекомендации (спецслужбам и правительству) в этих областях, но, похоже, что они не были реализованы. Это признали те, с кем мы говорили во время составления доклада. Советник (премьер-министра) по национальной безопасности согласился создать официальный механизм для реализации всех рекомендаций комитета. Мы попросили докладывать комитету (о выполнении рекомендаций) ежеквартально", — говорится в полученном РИА Новости тексте доклада.
Парламентарии отмечают, что власти "не извлекли уроки" из произошедших до 2017 года терактов. В частности, не предприняли активных мер по борьбе с экстремистским контентом в медиа и на улицах, не достаточно боролись с радикализацией молодежи. Авторы доклада отмечают, что тщательно изучили результаты внутренних расследований, проведенных контрразведкой и полицией после терактов, и поддержали содержащиеся в них выводы. Парламентарии обращают внимание, что многие потенциальные террористы радикализовались или через места заключения, или через медиа.
Также парламентарии считают необходимым усовершенствовать систему отслеживания зарубежных поездок всех, кто подозревается в экстремистской деятельности.
"Но нельзя сказать, что не было сделано ничего, что улучшило бы ситуацию. Спецслужбы учатся на ошибках. Раннее глава контрразведки признался, то его служба не может предотвратить каждую готовящуюся атаку, особенно если учесть масштаб угрозы и способы таких атак. Тем не менее, мы видим решимость и желание (спецслужб) работать, и мы приветствуем это", — говорится в докладе.