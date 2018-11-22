Жители Херсона заняли кабинет заммэра, требуя снизить тарифы в маршрутках

КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Жители Херсона заняли кабинет первого заместителя городского головы Игоря Козакова и требуют от чиновника созвать исполком горсовета, чтобы отменить решение о повышении стоимости проезда в городских маршрутках, передает в четверг агентство "Укринформ".

"Мы требуем вернуть тариф в 4 гривны (0,14 долларов, сейчас тариф в маршрутках – 6 гривен (0,22 долларов). Собирайте исполком. Иначе мы остаемся здесь (в кабинете первого вице-мэра — ред.)", — приводит агентство слова протестующих.

Как отмечается в сообщении, Козаков заявил, что созывать исполком он не будет. "Сейчас (по состоянию на 13.00 мск) в кабинете первого заместителя городского головы находятся около 30 человек", — добавляют в СМИ.