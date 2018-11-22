Польский суд пытается помирить Леха Валенсу и Ярослава Качиньского

ВАРШАВА, 22 ноя — РИА Новости. Суд польского Гданьска пытается помирить бывшего президента Леха Валенсу и руководителя правящей партии страны Ярослава Качиньского.

В четверг в суд прибыли оба политика для участия в рассмотрении иска Качиньского против Валенсы.

Ранее сообщалось, что Качиньский подал в суд на Валенсу из-за оскорбительной, по его мнению, записи в Facebook. Истец требует опровержения и извинений за публикацию, в которой экс-президент обвиняет главу правящей партии в том, что он отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, "что привело к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", в которой погиб его брат, президент Лех Качиньский. Кроме того, поводом для иска стали записи Валенсы о том, что Качиньский "нездоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена Польской народной республики.

Ранее Валенса отметил, что не отрицает ни одно из своих суждений, которые стали поводом для иска, и не будет объяснять их ни Качиньскому, ни "его агентам".

Качиньский в своем иске требует от Валенсы извинений и выплаты 30 тысяч злотых (около 7,9 тысячи долларов) на социальные цели.

В четверг судья предложила сторонам решить конфликт мирным образом. В ответ на это Качиньский заявил, что готов на это, если Валенса откажется от своих заявлений, которые легли в основу иска. Валенса в свою очередь заявил, что готов примириться, если его оппонент "откажется от своей лжи".

Валенса и Качиньский отказались пожать друг другу руки, как им предлагала судья. Тем не менее, стороны взяли время для обдумывания предложения судьи и выработке своей позиции.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.