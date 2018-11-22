Европейский суд оставил в силе решение о заморозке активов семьи Мубарака

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Суд ЕС оставил в силе решение европейских властей о замораживании активов членов семьи экс-президента Египта Хосни Мубарака, сообщила в четверг судебная инстанция.

"Совет ЕС, принимая это решение (о блокировке активов – ред.) имел в своем распоряжении достаточно информации о политической и судебной обстановке в Египте и судебных разбирательствах в отношении членов семьи Мубарака", — говорится в сообщении Суда ЕС.

После событий 2011 года в Египте Совет ЕС принял решение об ограничительных мерах в отношении некоторых лиц, признанных виновными в хищении египетских государственных средств и связанных с ними лиц. Решение о замораживании было принято в рамках "политики поддержки мирного перехода к формированию гражданского и демократического правительства в Египте".

Истцы требовали, чтобы суд Европейского Союза отменил решения, продлившие замораживание их активов в 2016 и 2017 годах, считая, что они не имеют юридической основы, так как судебные разбирательства в Египте "не обеспечивают права на эффективную правовую защиту или презумпцию невиновности".

"Своим постановлением сегодня суд отклоняет апелляции и подтверждает решения Совета о продлении замораживания активов заявителей", — говорится в решении.

Сыновья экс-президента Египта Хосни Мубарака Гамаль и Аля и их бывшие деловые партнеры были арестованы осенью по делу о махинациях на бирже, но позднее отпущены под залог. Оправданные по большинству дел сыновья бывшего президента Египта находились на свободе с начала 2015 года, однако дело о махинациях на бирже так и не было закрыто.

Прокуратура обвиняет Аля, Гамаля Мубарак и еще семерых бизнесменов в незаконном обогащении с помощью махинаций на Каирской бирже во времена правления Хосни Мубарака. В частности, речь идет о продаже акций египетского банка "Аль-Банк Аль-Ватани". По мнению прокуратуры, они приобретали акции банка у мелких акционеров через подставные компании, зарегистрированные в зарубежных офшорах. Как утверждает прокуратура, обвиняемые не раскрыли информацию о конечных владельцах акций, что является нарушением правил работы на рынке ценных бумаг в Египте.

Сыновья экс-президента отвергли обвинения в биржевых махинациях, выдвинутые генеральной прокуратурой.

После падения режима экс-президента Мубарака ряд бывших министров, бизнесменов и депутатов оказались в тюрьмах. Однако позже большинство из них были оправданы и смогли выйти на свободу. Ряд бизнесменов заключили "мировые соглашения" с государством, чтобы избежать судебного преследования.