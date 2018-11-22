Красный Крест начал возвращать иностранных сотрудников в Йемен

ЖЕНЕВА, 22 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста начал возвращать иностранных сотрудников в Йемен, однако полагается на местный контингент, заявил в интервью РИА Новости руководитель операций МККК в Адене Карлос Баталлас.

"Ситуация становится хуже, и стало больше нужды в гуманитарной помощи. Так что нам нужны люди, которые будут этим заниматься… Сейчас мы понемногу стали возвращать людей в Йемен, в последние 2-3 месяца на разные должности. Это не возврат к тому, что было до этого. Потому что я не думаю, что это возможно сделать за несколько месяцев или лет", — отметил он.

В июне МККК отозвал из Йемена 71 международного сотрудника из соображений безопасности.

По словам Баталласа, на данный момент в Йемене работают 557 человек, из которых 516 человек — местные работники, еще 41 – международные специалисты. В Адене работают 100 местных сотрудников, еще 12 приехали из других стран.

"Мы в МККК очень много работаем с нашими местными сотрудниками, коллегами из Йемена, которые высокопрофессиональны. Поэтому нам не надо столько иностранных сотрудников, чтобы проводить операции. Мы можем положиться на местных", — добавил он.