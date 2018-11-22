США способны уничтожить запасы химоружия раньше срока, заявил Шульгин

ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. США обладают необходимыми финансовыми и административными ресурсами для того, чтобы раньше срока уничтожить имеющиеся запасы химического оружия, но они установили для себя очень вольготные сроки, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

"Россия ещё в прошлом году, на три года раньше срока, завершила свою программу химического вооружения. А вот что касается американцев, которые активно продвигают создание механизма определения виновных в применении химоружия, — им следовало бы подумать, не стоит ли предпринять шаги по активизации программы уничтожения химического оружия", — сказал дипломат.

По его словам, США "установили для себя очень вольготные сроки" ликвидации запасов химоружия.

"У них есть все необходимые ресурсы, как финансовые, так и административные, для того, чтобы последовать примеру Российской Федерации", — подчеркнул Шульгин.

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