США способны уничтожить запасы химоружия раньше срока, заявил Шульгин

ГААГА (Нидерланды), 22 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. США обладают необходимыми финансовыми и административными ресурсами для того, чтобы раньше срока уничтожить имеющиеся запасы химического оружия, но они установили для себя очень вольготные сроки, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, США "установили для себя очень вольготные сроки" ликвидации запасов химоружия.
"У них есть все необходимые ресурсы, как финансовые, так и административные, для того, чтобы последовать примеру Российской Федерации", — подчеркнул Шульгин.
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