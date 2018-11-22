В МИД оценили последствия введения Косово 100% пошлин на товары из Сербии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Введение Косово 100% пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины чревато серьезным обострением обстановки на Балканах, объявление Косово "торговой войны" является провокацией и недвусмысленным свидетельством несостоятельности государственности Приштины, заявили в МИД РФ.

"Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности "косовской государственности", — говорится в комментарии ведомства.

В российском МИД также отметили необходимость того, что бы Брюссель повлиял на власти Косово и добился немедленной отмены введенных пошлин.

"Евросоюз в качестве посредника в диалоге между Белградом и Приштиной обязан повлиять на косовские власти и добиться немедленной отмены этого противоправного решения, чреватого серьезным обострением обстановки на Балканах", — говорится в комментарии.

Правительство самопровозглашенной республики Косово ввело на заседании в среду таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.