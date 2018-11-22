Панорамные видео RT вошли в постоянную экспозицию музея ООН в Вене

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Панорамные видео проекта RT "Космос 360", а также другие ролики канала в иммерсивном формате будут демонстрироваться на постоянной выставке Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) в Вене, сообщила пресс-служба телеканала.

Открытие VR-стенда RT, ставшего первым интерактивным экспонатом музея, приурочено к 20-й годовщине запуска Международной космической станции (МКС).

"Посетители музея UNOOSA в Вене смогут посмотреть в очках виртуальной реальности уникальные кадры Земли, снятые RT в панорамном формате на борту МКС, панорамный короткометражный фильм RT "360° Земли" с участием легендарного летчика-космонавта Алексея Леонова, ролик в память о знаменитом физике-теоретике Стивене Хокинге и запуск пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур летом 2016 года", — говорится в сообщении.

"Мы благодарны телеканалу RT за панорамные видео и VR-очки, которые позволят нашим посетителям ощутить себя в открытом космосе и побывать внутри МКС в формате виртуальной реальности", — говорит глава UNOOSA Симонетта ди Пиппо, ее слова приводит пресс-служба RT.

RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT в рамках совместного с Роскосмосом и РКК "Энергия" проекта "Космос 360" первым в мире "отправил" зрителей в космос, показав кадры Земли, снятые на МКС. Ролик вызвал восторженные отзывы интернет-пользователей, представителей NASA и известных общественных деятелей. Челси Клинтон, дочь кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон в 2016 году, написала в Twitter и Facebook: "Очень круто".

В октябре 2017 года RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Об этом ролике написали научно-технический портал Verge, британская версия новостного сайта Huffington Post, информационный портал International Business Times, сайт Mashable avec France 24, одна из крупнейших французских газет Le Parisien, немецкий Heise и другие СМИ.

Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 200 видео. Панорамные видео телеканала доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).