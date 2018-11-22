Белоруссия высылает в Россию пресс-секретаря оппозиционной партии

МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь оппозиционной белорусской Объединенной гражданской партии, гражданка России Анна Красулина, в отношении которой минская милиция приняла решение о высылке из страны, сообщила РИА Новости, что проинформировала российское посольство в Минске о сложившейся ситуации.

Ранее Красулина сообщила, что получила от минской милиции уведомление о высылке из Белоруссии "в интересах общественного порядка". Решение о высылке принято сроком на год и действует с 30 ноября этого года. Она уточняла, что основаниями для высылки стали сведения МВД о трех фактах ее привлечения к административной ответственности — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и за неоплаченный проезд в общественном транспорте, по которым назначенные штрафы были уплачены в полном объеме. Красулина заявляла, что по двум случаям уже истек год с момента правонарушения, и административное наказание считается погашенным.

"Вчера вечером я направила в посольство России заказное письмо. В нем я проинформировала посольство о ситуации, что нарушаются права гражданки России", — отметила Красулина. Она добавила, что в письме также обратила внимание на несовершенство белорусского законодательства, в котором, в отличие от российского, четко не прописаны основания высылки, и не разъясняется, что кроется за фразой "в интересах общественного порядка".

Собеседница также подтвердила свои планы обжаловать решение о высылке в Главном управлении внутренних дел Минского горисполкома и, в случае отказа, далее в суде. На период обжалования решение о высылке приостанавливается.

"Вещи не собираю. Буду бороться", — подчеркнула Красулина.

В свою очередь в посольстве России в Минске отметили, что пока письмо от Красулиной в дипмиссию не поступало. "Тем не менее консульская служба в соответствии со своими задачами и функциями примет все меры, необходимые в данном случае, для защиты законных интересов и прав российской гражданки", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.