Расширение НАТО наносит удар по системе стабильности, заявили в МИД

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия никого не хочет пугать в свете расширения НАТО, однако это расширение наносит удар по системе международной безопасности и стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никого не хотим пугать, мы хотим обратить внимание международного сообщества на то, что по системе международной безопасности и стратегической стабильности США и теми, кто поддерживает их политику, осознанно наносится колоссальный удар. Это вопрос не только безопасности РФ, это вопрос того, что в принципе происходит в мире", — заявила она во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, намерена ли Россия разместить новейшие ракеты в Белоруссии в ответ на расширение НАТО.

Он отметила, что наблюдается диаметрально противоположная картина, когда запугивание идет со стороны Запада, в том числе путем систематического разворачивания дополнительных контингентов одновременно с обвинениями России в агрессивных шагах.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В начале июня 2017 года к НАТО присоединилась новая страна — Черногория. Она стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.