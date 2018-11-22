ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

НАТО вряд ли подключится к ситуации вокруг Азовского моря, считает эксперт

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2018 (74)
04512
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на побережье Азовского моря. Архивное фотоУкраинские военные на побережье Азовского моря. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. НАТО вряд ли будет подключаться к ситуации вокруг Азовского моря до тех пор, пока события развиваются в пределах этого региона и не затрагивают напрямую Черное море, считает эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен.

Азовское побережье в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В МИД надеются на транспарентность действий ЕС по Азовскому морю
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море, обсуждает ее с Украиной.

"Что касается позиции НАТО, то альянс пока воздерживался от прямого вовлечения в Азовском море, как, например, поступают американцы и французы в Южно-Китайском море в рамках "свободы патрулирования". НАТО ограничивается поддержкой модернизации украинского флота", — сказал РИА Новости эксперт, рассматривая ситуацию вокруг Азовского моря.

"До тех пор, пока проблемы остаются в пределах Азовского моря, НАТО напрямую не вовлечена, но если события будут развиваться подобным же образом вокруг Крыма или Одессы, то в таком случае угроза российского контроля Черного моря станет намного более проблематичной", — полагает он.

Эксперт также считает, что важной будет и реакция Турции на ситуацию с досмотром судов.

Ранее исследователь заявлял РИА Новости, что с технической точки зрения российские проверки законны, если считать Азовское море общим внутренним морем. По его словам, "неизвестным" в азовском уравнении остается юридический статус Керченского пролива.

"Вопрос юридического статуса пролива до сих пор не решен, и он вряд ли будет решен до конца следующего, или даже 2020 года, так как процедура находится на рассмотрении Постоянного Третейского суда. Позиция этого суда может многое изменить, если Азовское море будет рассматриваться, как регулируемое стандартным режимом морского права", — сказал аналитик.

Украинский военнослужащий на борту патрульного катера в порту Мариуполя
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Украина для "обеспечения безопасности" в Азовском море должна принимать более радикальные действия, а не надеяться на антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, в первую очередь Киев должен "немедленно расторгнуть" с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря, после чего "провести делимитацию украинской границы в Азовском море", а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. После чего пригласить корабли НАТО.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена