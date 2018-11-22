НАТО вряд ли подключится к ситуации вокруг Азовского моря, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. НАТО вряд ли будет подключаться к ситуации вокруг Азовского моря до тех пор, пока события развиваются в пределах этого региона и не затрагивают напрямую Черное море, считает эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО обеспокоена ситуацией в Азовском море, обсуждает ее с Украиной.

"Что касается позиции НАТО, то альянс пока воздерживался от прямого вовлечения в Азовском море, как, например, поступают американцы и французы в Южно-Китайском море в рамках "свободы патрулирования". НАТО ограничивается поддержкой модернизации украинского флота", — сказал РИА Новости эксперт, рассматривая ситуацию вокруг Азовского моря.

"До тех пор, пока проблемы остаются в пределах Азовского моря, НАТО напрямую не вовлечена, но если события будут развиваться подобным же образом вокруг Крыма или Одессы, то в таком случае угроза российского контроля Черного моря станет намного более проблематичной", — полагает он.

Эксперт также считает, что важной будет и реакция Турции на ситуацию с досмотром судов.

Ранее исследователь заявлял РИА Новости, что с технической точки зрения российские проверки законны, если считать Азовское море общим внутренним морем. По его словам, "неизвестным" в азовском уравнении остается юридический статус Керченского пролива.

"Вопрос юридического статуса пролива до сих пор не решен, и он вряд ли будет решен до конца следующего, или даже 2020 года, так как процедура находится на рассмотрении Постоянного Третейского суда. Позиция этого суда может многое изменить, если Азовское море будет рассматриваться, как регулируемое стандартным режимом морского права", — сказал аналитик.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Украина для "обеспечения безопасности" в Азовском море должна принимать более радикальные действия, а не надеяться на антироссийские санкции Евросоюза. По его словам, в первую очередь Киев должен "немедленно расторгнуть" с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря, после чего "провести делимитацию украинской границы в Азовском море", а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. После чего пригласить корабли НАТО.