Секретари Советов безопасности стран СНГ обсудили ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Секретари Советов безопасности государств СНГ обсудили ситуацию в Афганистане, а также угрозы и вызовы, которые исходят от действующих в этой стране террористических организаций, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Шестая встреча секретарей Советов безопасности государств СНГ прошла в Москве.

"Секретари Советов безопасности обсудили ситуацию в Афганистане, угрозы и вызовы интересам государств-участников СНГ, исходящие от действующих в этой стране международных террористических организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждалась совместная работа по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, темой встречи стали новые угрозы биологической безопасности на пространстве СНГ, вопросы их предупреждения и совместного реагирования. Участники встречи также обсудили проблемы региональной и международной безопасности.