Саммит глав государств СВМДА пройдет в 2019 году в Таджикистане

АЛМА-АТА, 22 ноя – РИА Новости. Пятый саммит глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2019 году в Таджикистане, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов обсудил подготовку к саммиту с недавно назначенным на пост исполнительного директора секретариата СВМДА Хабибом Мирзозодой.

"Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения в 2019 году в Таджикистане очередного пятого саммита глав государств СВМДА, а также дальнейшего институционального развития и качественного кадрового укрепления секретариата форума", — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства республики.

Особое внимание в ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Казахстана уделил инициативам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в области обеспечения международной и региональной безопасности. В пресс-релизе говорится, что между Абдрахмановым и Мирзозодой состоялся продуктивный обмен мнениями по вопросу организации в Астане на базе СВМДА встречи руководителей международных секретариатов СВМДА, ОБСЕ и Регионального форума АСЕАН, успешное проведение которой позволит в ближайшем будущем запустить процесс созыва международной Конференции по безопасности в Евроатлантике и Евразии.

В сентябре 2018 года на полях 73-й сессии генеральной ассамблеи ООН состоялось заседание министров иностранных дел СВМДА, на котором председательство в форуме на 2018-2020 годы перешло от Китая Таджикистану.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Астане.