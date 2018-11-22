В МИД объяснили спекуляции Дании на "российской угрозе"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новая стратегия безопасности Дании, где Россия занимает первое место в числе угроз, ограничивает возможности взаимодействия двух стран для решения насущных проблем; спекуляциями на тему "российской угрозы" Копенгаген пытается оправдать увеличение расходов на оборону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом действительные транснациональные вызовы, включая международный терроризм, наркотрафик, изменения климата датских стратегов не беспокоит, отметила она.
"Похоже, руководство этого государства в угоду конъюнктуре, причем не отвечающей собственным интересам, готово пожертвовать традиционно добрыми двусторонним отношениям. Подобное неконструктивное поведение Копенгагена ограничивает возможности нашим странам взаимодействовать в решении действительно насущных проблем", — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Правительство Дании 15 ноября сообщило о запуске новой программы по Стратегии зарубежной политики и безопасности на 2019-2020 года. В заявлении приводились слова министра обороны Клауса Фредериксена, заявившего, что угрозы против Дании не в последнюю очередь включают в себя "агрессивную политику России".