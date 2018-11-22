В МИД объяснили спекуляции Дании на "российской угрозе"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новая стратегия безопасности Дании, где Россия занимает первое место в числе угроз, ограничивает возможности взаимодействия двух стран для решения насущных проблем; спекуляциями на тему "российской угрозы" Копенгаген пытается оправдать увеличение расходов на оборону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на принятую правительством Дании 15 ноября стратегию внешней политики и политики безопасности. В документе… значительное место уделяется "агрессивным действиям России". То, что наша страна фактически поставлена на первое место среди всех существующих угроз безопасности Дании – это яркое свидетельство наличия в политическом истеблишменте Копенгагена таких антироссийских настроений и настоящих фобий", — сказала Захарова на брифинге.

При этом действительные транснациональные вызовы, включая международный терроризм, наркотрафик, изменения климата датских стратегов не беспокоит, отметила она.

"Похоже, руководство этого государства в угоду конъюнктуре, причем не отвечающей собственным интересам, готово пожертвовать традиционно добрыми двусторонним отношениям. Подобное неконструктивное поведение Копенгагена ограничивает возможности нашим странам взаимодействовать в решении действительно насущных проблем", — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Очередные спекуляции на тему так называемой российской угрозы потребовались Копенгагену, чтобы оправдать анонсируемые в стратегии увеличения расходов на оборону и наращивание военного присутствия НАТО в районе Балтийского моря. Этот сценарий, весьма воинственный, вряд ли укрепит региональную безопасность", — подчеркнула она.

Правительство Дании 15 ноября сообщило о запуске новой программы по Стратегии зарубежной политики и безопасности на 2019-2020 года. В заявлении приводились слова министра обороны Клауса Фредериксена, заявившего, что угрозы против Дании не в последнюю очередь включают в себя "агрессивную политику России".