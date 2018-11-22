Силовики открыли огонь по окраинам Горловки в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по окраинам подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Гольма — идет обстрел из ЗУ (зенитных установок) и БМП по всей линии от доломитного сада до блокпоста Большая Гольма. Попадания по улице Больничная, 21", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.