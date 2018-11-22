В МИД объяснили, в каких целях Киев использует ситуацию с Азовским морем

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прикрываясь ситуацией вокруг Азовского моря, власти Украины целенаправленно нагнетают напряженность во всем регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В свою очередь нас не может не тревожить, что за завесой информационного шума о некой милитаризации Азовского моря украинские власти целенаправленно нагнетают в регионе напряженность", — заявила она.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.