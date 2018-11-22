Выйти из кризиса в Ливии без России будет сложнее, считает глава МИД Италии

РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Для стабилизации в Ливии из международного диалога невозможно исключать такого важного игрока, как Россия, заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.

"В своих разных исторических версиях – Российская империя, Советский союз, нынешняя Федерация – русский интерес к Средиземноморью является постоянной величиной. Это не должно удивлять. Несмотря на то, что наша приверженность НАТО остается твердой, если мы желаем стабилизации в Ливии, мы не можем обходиться без диалога с Россией. Прийти к соглашению должны прежде всего ливийцы между собой. И все-таки, если мы исключим важные стороны переговоров, решения станут более трудными", — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

При этом, по словам министра, "дружба и сотрудничество с США, членство Италии в НАТО являются опорными точками и связывающими звеньями" итальянской политики в Средиземноморье.

Говоря об усилиях Италии по урегулированию в Ливии и наметившемся соперничестве с Францией в этом поле, Моаверо Миланези подчеркнул, что даже в такой единой структуре, как ЕС, конкуренция между странами — это нормально".

"По Ливии я не вижу разлома с Францией в том, что касается общего желания прийти к стабилизации и демократии. То есть это естественно, что каждый хочет иметь более крупную роль", — сказал глава МИД Италии.

В четверг в Риме открывается четвертое заседание "Средиземноморских диалогов" — ежегодного международного форума, посвященного обсуждению проблем Средиземноморья и Ближнего Востока. В центре дискуссий, объединенных общим понятием "разделенная ответственность", ситуация в Ираке и Сирии, миграционные потоки в Европу, санкции и ядерная проблема Ирана, урегулирование в Ливии и роль России.