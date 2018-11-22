Выйти из кризиса в Ливии без России будет сложнее, считает глава МИД Италии

РИМ, 22 ноя – РИА Новости. Для стабилизации в Ливии из международного диалога невозможно исключать такого важного игрока, как Россия, заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези.
При этом, по словам министра, "дружба и сотрудничество с США, членство Италии в НАТО являются опорными точками и связывающими звеньями" итальянской политики в Средиземноморье.
Говоря об усилиях Италии по урегулированию в Ливии и наметившемся соперничестве с Францией в этом поле, Моаверо Миланези подчеркнул, что даже в такой единой структуре, как ЕС, конкуренция между странами — это нормально".
"По Ливии я не вижу разлома с Францией в том, что касается общего желания прийти к стабилизации и демократии. То есть это естественно, что каждый хочет иметь более крупную роль", — сказал глава МИД Италии.
В четверг в Риме открывается четвертое заседание "Средиземноморских диалогов" — ежегодного международного форума, посвященного обсуждению проблем Средиземноморья и Ближнего Востока. В центре дискуссий, объединенных общим понятием "разделенная ответственность", ситуация в Ираке и Сирии, миграционные потоки в Европу, санкции и ядерная проблема Ирана, урегулирование в Ливии и роль России.