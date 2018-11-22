В МИД надеются на транспарентность действий ЕС по Азовскому морю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва надеется на ответственность и транспарентность действий ЕС, который ранее озвучил планы в связи с ситуацией вокруг Азовского моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается озвученных госпожой Могерини планов разработать некие конкретные меры по поддержке "затронутых регионов Украины", нам о намерениях Еврокомиссии на этот счет ничего не известно. Исходим из того, что действия ЕС будут носить ответственный, транспарантный характер, соответствовать нормам международного права, принципам европейской безопасности и учитывать статус Азовского моря и сложившиеся в регионе реалии", — заявила она.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.