В Анкаре рассчитывают, что первую батарею С-400 поставят к концу 2019 года

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. В Анкаре рассчитывают, что первая батарея российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет поставлена в Турцию к концу 2019 года, после чего начнется их совместное производство.

"По С-400 было сделано много несправедливых выпадов в сторону Турции. Мы проводили долгие переговоры с западными союзниками (по поставкам ЗРК), но безрезультатно. И тогда мы озвучили наши пожелания другим странам, устроили тендер. Российская сторона дала лучшее предложение, к концу будущего года первая батарея С-400 будет поставлена в Турцию, а потом будет начато совместное производство", — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая на форуме общественности "Российско-турецкие отношения: формируя образ будущего" в Анкаре.

Он не исключил, что Турция может приобрести также американские ЗРК Patriot. "У нас большая потребность в таких системах, и если мы получим хорошее предложение не только по поставкам, но и по совместному производству, мы его примем. Турция не та страна, которая опирается на единственную альтернативу. И поставки С-400 нужно оценивать с этой точки зрения. Мы не собираемся ни на кого нападать, а только защищаться от возможных нападений", — добавил Калын.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года в Анкаре. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую — за счет предоставленного РФ оборонного кредита. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В свою очередь вице-премьер РФ Юрий Борисов уточнил, что контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что установка С-400 начнется в Турции в октябре 2019 года.

Конгресс США в свою очередь ранее заявлял, что намерен приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагалось заморозить вовсе.