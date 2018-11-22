Турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Спортивный телекомментатор в турецком Эскишехире Шурку Ойтан перенес сердечный приступ, находясь в прямом эфире. Об этом сообщает Sputnik Турция.

Ойтан в студии разбирал один из матчей национального чемпионата. Зачитывая текст, комментатор внезапно замолчал. После короткой тишины он медленно опустил голову на стол, а затем упал со стула, потеряв равновесие.

Коллеги Ойтана не сразу поняли, что произошло, но успели вызвать скорую помощь.

Журналиста срочно доставили в больницу, сейчас он в стабильном состоянии.

В медучреждении отметили, что за десять дней до приступа мужчине установили кардиостимулятор из-за аритмии сердечных сокращений.