В МИД прокомментировали заявление Могерини об Азовском море

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва не понимает, почему в Евросоюзе предъявляют претензии России в связи с ситуацией в Азовском море, но на провокационные шаги Киева не обращают внимания, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам, политике и безопасности госпожи Могерини по азовскому сюжету. Нам абсолютно не понятна логика селективного выдвижения ЕСовскими партнерами претензий к законным действиям РФ в Азовском море, при том, что провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Москва до сих пор не узнала, есть ли у Евросоюза позиция в отношении организованного Украиной 25 марта силового захвата в Азовском море российского рыболовецкого сейнера "Норд".
"В этой ситуации встает закономерный вопрос, в какой степени забота ЕС о правах человека перевешивает конъюнктурные интересы, носит реальный, а не декларативный характер", — отметила официальный представитель МИД РФ.