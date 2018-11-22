В МИД прокомментировали заявление Могерини об Азовском море

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва не понимает, почему в Евросоюзе предъявляют претензии России в связи с ситуацией в Азовском море, но на провокационные шаги Киева не обращают внимания, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.

"Мы обратили внимание на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам, политике и безопасности госпожи Могерини по азовскому сюжету. Нам абсолютно не понятна логика селективного выдвижения ЕСовскими партнерами претензий к законным действиям РФ в Азовском море, при том, что провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва до сих пор не узнала, есть ли у Евросоюза позиция в отношении организованного Украиной 25 марта силового захвата в Азовском море российского рыболовецкого сейнера "Норд".

"В этой ситуации встает закономерный вопрос, в какой степени забота ЕС о правах человека перевешивает конъюнктурные интересы, носит реальный, а не декларативный характер", — отметила официальный представитель МИД РФ.