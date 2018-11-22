Захарова назвала Бутину жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом без надлежащего разрешения, стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша соотечественница стала жертвой русофобии, которая сейчас, к сожалению, набрала невиданные обороты в Вашингтоне. А характер выдвинутых против нее обвинений свидетельствует, что она является политической заключенной", — сказала Захарова.

МИД продолжает держать ситуацию на постоянном контроле, дипломаты посольства регулярно посещают Бутину. Сейчас она уделяет много времени изучению материалов дела и готовится к судебному заседанию 19 декабря, добавила официальный представитель российского МИД.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".