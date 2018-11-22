В Индии в ДТП погибли семь школьников

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек, среди которых семь школьников, погибли при столкновении двух автобусов в штате Мадхья-Прадеш в Индии, сообщает агентство PTI со ссылкой на местную полицию.

"Согласно данным, в результате аварии погибли по меньшей мере семь детей, находившиеся в школьном автобусе, и водитель автобуса", — приводит агентство слова начальника полиции округа Сатна, где произошла авария.

Отмечается, что восемь человек пострадали.

Для выяснения обстоятельств аварии на место происшествия прибыла полиция и представители местных властей.