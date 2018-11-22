В Донецк и Луганск прибыли российские автоколонны с гуманитарной помощью

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские автоколонны с гуманитарной помощью прибыли в Донецк и Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Обе колонны прибыли в пункты разгрузки", — сказал собеседник агентства.

Очередная, 83-я колонна гумпомощи была сформирована в донском спасательном центре МЧС России, расположенном в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донецкой и Луганской областей собрали более 400 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Автомобили выехали к госгранице около 4.00 мск. В пути следования колонна разделилась на две, одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.